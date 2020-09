Di Maio apre a un 'tagliando' per il Reddito di cittadinanza (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - Di cancellarlo non se ne parla, ma un 'tagliando' è altra cosa. Perchè Luigi Di Maio non nasconde la "rabbia" per quelle che bolla come "bugie" messe in campo per smontare il Reddito di cittadinanza - esplicito il caso dei fratelli Bianchi e la tragedia di Willy - ma non manca di lanciare un segnale. Anche perchè, avverte, nell'Italia del post Covid "nessuno può starsene con le mani in mano". Il ministro degli Esteri affida a Facebook la sua riflessione: "Il Reddito di cittadinanza è stata una delle principali battaglie del Movimento 5 Stelle. Arrivati al governo lo abbiamo introdotto adeguandoci alle capacità di spesa del Paese. Certo, avevamo in mente una manovra più profonda, ma occorreva comunque fare un passo avanti, iniziare ... Leggi su agi (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - Di cancellarlo non se ne parla, ma un '' è altra cosa. Perchè Luigi Dinon nasconde la "rabbia" per quelle che bolla come "bugie" messe in campo per smontare ildi- esplicito il caso dei fratelli Bianchi e la tragedia di Willy - ma non manca di lanciare un segnale. Anche perchè, avverte, nell'Italia del post Covid "nessuno può starsene con le mani in mano". Il ministro degli Esteri affida a Facebook la sua riflessione: "Ildiè stata una delle principali battaglie del Movimento 5 Stelle. Arrivati al governo lo abbiamo introdotto adeguandoci alle capacità di spesa del Paese. Certo, avevamo in mente una manovra più profonda, ma occorreva comunque fare un passo avanti, iniziare ...

