Bollette, rialzi record da ottobre per luce e gas (Di martedì 29 settembre 2020) . Per famiglie e aziende si annuncia un autunno caldissimo in tutta Italia Prepariamoci ad un autunno caldissimo, anche se il meteo c'entra nulla. Dal primo ottobre infatti le tariffe di gas e luce subiranno un rialzo pesante per le casse degli italiani. In particolare sarà dell'11,4% … L'articolo proviene da .

