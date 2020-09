Blasfemia, blasfemia, per piccina che tu sia… Il Codacons contro la Ferragni si rende ridicolo (Di martedì 29 settembre 2020) “Eh la madonna!”, verrebbe da esclamare (rigorosamente con una intonazione alla Renato Pozzetto) leggendo la notizia. Il Codacons colpisce ancora: ha denunciato una volta di più Chiara Ferragni e stavolta nientemeno che per blasfemia. Intendiamoci, gli “influencer” stanno sulle palle a molta gente (e mi ci metto anch’io) per la loro stessa esistenza: è inaccettabile che le nuove generazioni oggi abbiano talmente poche idee in testa da aver bisogno di suggeritori. Ed è per questo che è nata questa nuova “figura professionale”. Ma veniamo ai fatti: un’intervista alla dolce metà di Fedez su Vanity Fair è stata corredata da un’immagine in cui il viso della “Madonna con bambino”, dipinta da Giovanni Battista Salvi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) “Eh la madonna!”, verrebbe da esclamare (rigorosamente con una intonazione alla Renato Pozzetto) leggendo la notizia. Ilcolpisce ancora: ha denunciato una volta di più Chiarae stavolta nientemeno che per. Intendiamoci, gli “influencer” stanno sulle palle a molta gente (e mi ci metto anch’io) per la loro stessa esistenza: è inaccettabile che le nuove generazioni oggi abbiano talmente poche idee in testa da aver bisogno di suggeritori. Ed è per questo che è nata questa nuova “figura professionale”. Ma veniamo ai fatti: un’intervista alla dolce metà di Fedez su Vanity Fair è stata corredata da un’immagine in cui il viso della “Madonna con bambino”, dipinta da Giovanni Battista Salvi ...

