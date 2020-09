Zingaretti alle Sardine: "Ora cambio il Pd, ridiscutere sistema delle correnti" (Di lunedì 28 settembre 2020) Nicola Zingaretti risponde a Mattia Santori, che in un video aveva lanciato un appello al cambiamento del Pd per una convergenza programmatica e politica con le Sardine. Il segretario del Pd affida il suo pensiero a una lettera pubblicata dal sito Tpi.it.“Appena eletto segretario, circa un anno fa, ho tentato di mettere in pratica un profondo rinnovamento del partito” scrive Zingaretti, ricordando l’iniziativa Piazza Grande “intesa come un primo passo per includere nel Pd rinnovato tante energie senza riferimento, disperse e molto spesso sfiduciate”. Da allora molte cose sono cambiate, soprattutto con l’ingresso al Governo con i 5 stelle. Un percorso che il segretario Pd spiega di voler portare avanti: “Rimangono lentezze, distanze tra gli alleati della maggioranza che si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Nicolarisponde a Mattia Santori, che in un video aveva lanciato un appello al cambiamento del Pd per una convergenza programmatica e politica con le. Il segretario del Pd affida il suo pensiero a una lettera pubblicata dal sito Tpi.it.“Appena eletto segretario, circa un anno fa, ho tentato di mettere in pratica un profondo rinnovamento del partito” scrive, ricordando l’iniziativa Piazza Grande “intesa come un primo passo per includere nel Pd rinnovato tante energie senza riferimento, disperse e molto spesso sfiduciate”. Da allora molte cose sono cambiate, soprattutto con l’ingresso al Governo con i 5 stelle. Un percorso che il segretario Pd spiega di voler portare avanti: “Rimangono lentezze, distanze tra gliati della maggioranza che si ...

