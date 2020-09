Violenza sessuale a Milano, stuprata una 20enne al Parco Nord (Di lunedì 28 settembre 2020) Violenza sessuale a Milano. Una ragazza di 20 anni sarebbe stata stuprata nella notte tra il 26 e il 27 settembre. Milano – Presunta Violenza sessuale a Milano. Secondo quanto riportato dai media locali, una ragazza di 20 anni sarebbe stata stuprata nella notte tra il 26 e il 27 settembre 2020. La denuncia è stata presentata dalla stessa vittima dopo essere stata soccorsa dal personale medico nei pressi di Parco Nord. Gli esami in ospedale hanno confermato la presenza segni compatibili con una Violenza, ma la vicenda continua ad essere al vaglio degli inquirenti che stanno verificando la versione della vittima. Lo stupro Lo stupro sarebbe avvenuto nella notte ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 28 settembre 2020). Una ragazza di 20 anni sarebbe statanella notte tra il 26 e il 27 settembre.– Presunta. Secondo quanto riportato dai media locali, una ragazza di 20 anni sarebbe statanella notte tra il 26 e il 27 settembre 2020. La denuncia è stata presentata dalla stessa vittima dopo essere stata soccorsa dal personale medico nei pressi di. Gli esami in ospedale hanno confermato la presenza segni compatibili con una, ma la vicenda continua ad essere al vaglio degli inquirenti che stanno verificando la versione della vittima. Lo stupro Lo stupro sarebbe avvenuto nella notte ...

