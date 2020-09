Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 28 SETTEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A24TERAMO, PER LA PRESENZA DI LAVORI CON SCAMBIO DI CARREGGIATA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA TRA NOMENTANA ETERAMO; A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: NEL NODO FERROVIARIO DI NAPOLI, A CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA I TRENI VIAGGIANO CON RITARDI FINO A 30 MINUTI; COINVOLTI I COLLEGAMENTI FRECCIA ROSSA TRA NAPOLI CENTRALE, ...