Unghie a mandorla lunghe | come farle | a chi stanno bene | colori e nail art

Leggi su chedonna

(Di lunedì 28 settembre 2020) Lesono la manicure più femminile, elegante e seducente che ci sia: scopriamorealizzarla al meglio. Se lesono la forma femminile per eccellenza, lepotrebbero esser definite la forma seducente per eccellenza. La forma allungata, leggermente più stretta in punta, si presta … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it