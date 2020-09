Torinese, ufficiale: l’ex Palermo Sorrentino torna in campo, giocherà come attaccante (Di lunedì 28 settembre 2020) Stefano Sorrentino cambia idea e torna a giocare.Tre mesi fa l’ex estremo difensore del Palermo aveva firmato il contratto con la Torinese per il ruolo di direttore tecnico. Poi, la scelta di tornare in campo, ma non nelle vesti di portiere. Il classe 1979, infatti, è stato inserito nella rosa degli attaccanti. Di seguito, il comunicato ufficiale diramato dal club piemontese, che milita nel campionato Promozione.“Il Football Club Torinese è lieto di comunicare l’ingaggio di Stefano Sorrentino, che è quindi da oggi un nuovo giocatore oronero. Dopo la breve ed iniziale esperienza come direttore tecnico, Stefano ha deciso infatti di voler tornare in ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020) Stefanocambia idea ea giocare.Tre mesi fa l’ex estremo difensore delaveva firmato il contratto con laper il ruolo di direttore tecnico. Poi, la scelta dire in, ma non nelle vesti di portiere. Il classe 1979, infatti, è stato inserito nella rosa degli attaccanti. Di seguito, il comunicatodiramato dal club piemontese, che milita nel campionato Promozione.“Il Football Clubè lieto di comunicare l’ingaggio di Stefano, che è quindi da oggi un nuovo giocatore oronero. Dopo la breve ed iniziale esperienzadirettore tecnico, Stefano ha deciso infatti di volerre in ...

