Sono confermati i problemi PosteMobile: down in corso, la rete non funziona (Di lunedì 28 settembre 2020) Abbiamo conferme significative in questi minuti a proposito di inaspettati problemi PosteMobile che, a quanto pare, oggi 28 settembre stanno mettendo seriamente in difficoltà gli utenti italiani. Claudio poco fa ci ha confermato che una delle SIM a nostra disposizione sia del tutto inutilizzabile da un’ora a questa parte, ragion per cui la rete non funziona. Almeno qui a Milano, fermo restando che le segnalazioni di lunedì mattina sembrano arrivare da ogni angolo del Paese. Un po’ come avvenuto alcuni mesi fa in occasione di un altro down. I problemi PosteMobile con rete che non funziona e down diffuso Dunque, i problemi PosteMobile rappresentano ... Leggi su bufale (Di lunedì 28 settembre 2020) Abbiamo conferme significative in questi minuti a proposito di inaspettatiche, a quanto pare, oggi 28 settembre stanno mettendo seriamente in difficoltà gli utenti italiani. Claudio poco fa ci ha confermato che una delle SIM a nostra disposizione sia del tutto inutilizzabile da un’ora a questa parte, ragion per cui lanon. Almeno qui a Milano, fermo restando che le segnalazioni di lunedì mattina sembrano arrivare da ogni angolo del Paese. Un po’ come avvenuto alcuni mesi fa in occasione di un altro. Iconche nondiffuso Dunque, irappresentano ...

marattin : 4 governatori uscenti sono stati confermati. A livello nazionale non è mai accaduto dal 1994. Perché un governatore… - clikservernet : Sono confermati i problemi PosteMobile: down in corso, la rete non funziona - Noovyis : (Sono confermati i problemi PosteMobile: down in corso, la rete non funziona) Playhitmusic - - irene_gigli : RT @iicarvsxwallss: SI OK HO APPENA FINITO DUE ORE DI MATE E VEDO CHE CI SONO DUE NUOVI BRANI DI ZAYN CONFERMATI?!?! OK NON STO BENE. - madeintommoway : RT @iicarvsxwallss: SI OK HO APPENA FINITO DUE ORE DI MATE E VEDO CHE CI SONO DUE NUOVI BRANI DI ZAYN CONFERMATI?!?! OK NON STO BENE. -

Ultime Notizie dalla rete : Sono confermati Marianna, che paga 200 euro per poter vedere i suoi bimbi Avvenire Potenza, trenta positivi nella casa di riposo di Marsicovetere

Trenta positivi al coronavirus in una casa di riposo di Marsicovetere, in Val d'Agri (Potenza). A darne notizia è il sindaco, Marco Zipparri, ma i dati sono stati confermati anche dal dipartimento Sal ...

Firenze, crollo degli incassi per i ristoranti del centro storico

Se il periodo di chiusura per il lockdown ha rappresentato una fase durissima per il settore della ristorazione, la riapertura non è stata una ripartenza per tutti. È quanto emerge dal sondaggio reali ...

Trenta positivi al coronavirus in una casa di riposo di Marsicovetere, in Val d'Agri (Potenza). A darne notizia è il sindaco, Marco Zipparri, ma i dati sono stati confermati anche dal dipartimento Sal ...Se il periodo di chiusura per il lockdown ha rappresentato una fase durissima per il settore della ristorazione, la riapertura non è stata una ripartenza per tutti. È quanto emerge dal sondaggio reali ...