La Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob) ha riavviato i termini istruttori del procedimento di approvazione dell'opa di Dan Friedkin sul flottante della Roma. Lo riporta il club giallorosso in una nota. La Consob aveva sospeso i termini per l'approvazione del prospetto informativo dell'opa lo scorso 12 settembre, chiedendo all'imprenditore texano un … L'articolo Roma, la Consob dà il nuovo via all'opa di Friedkin è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

