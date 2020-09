ReShape | immaginare il business post-Covid | call rivolta a startup e Pmi di tutto il mondo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 settembre 2020) Enel lancia, lae Pmi diilper reil-19 e consolidare la leadership nella transizione energetica. Le sfide lanciate nel bando coprono tutte le linee di, dalla generazione di energia alla creazione di nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dalla realtà virtuale all’automazione, della costruzione delle centrali rinnovabili fino a tecnologie e algoritmi per comprendere meglio le esigenze dei clienti per razionalizzare l’intera customer journey nell’era digitale. Enel coniuga Innovazione e Sostenibilità nell'”Innovability”: per ...