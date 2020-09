Quando è giusto togliere il pannolino? (Di lunedì 28 settembre 2020) Si tratta di una delle prime grandi sfide che i bambini si trovano ad affrontare. Ma Quando possiamo iniziare insieme questo percorso? Se facessimo un rapido sondaggio tra amici e conoscenti, è probabile che la risposta più comune sia tra i 2 anni e prima dell’inizio della scuola dell’infanzia, ovvero verso i 3 anni. Questo perché solitamente il pediatra consiglia di togliere il pannolino a partire dai 18-24 mesi di età, e a volte anche dopo i 2 anni. La pratica comune è, quindi, di attendere che il bambino abbia raggiunto una sua maturazione neurologica, e una serie di competenze che consistono in: saper camminare per raggiungere il bagno ed essere in grado di sedersi in modo sicuro (capacità motoria); saper comunicare a parole il proprio bisogno (capacità ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 settembre 2020) Si tratta di una delle prime grandi sfide che i bambini si trovano ad affrontare. Mapossiamo iniziare insieme questo percorso? Se facessimo un rapido sondaggio tra amici e conoscenti, è probabile che la risposta più comune sia tra i 2 anni e prima dell’inizio della scuola dell’infanzia, ovvero verso i 3 anni. Questo perché solitamente il pediatra consiglia diila partire dai 18-24 mesi di età, e a volte anche dopo i 2 anni. La pratica comune è, quindi, di attendere che il bambino abbia raggiunto una sua maturazione neurologica, e una serie di competenze che consistono in: saper camminare per raggiungere il bagno ed essere in grado di sedersi in modo sicuro (capacità motoria); saper comunicare a parole il proprio bisogno (capacità ...

