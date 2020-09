PosteMobile è down in tutta Italia e fioccano le segnalazioni: ecco la situazione attuale (Di lunedì 28 settembre 2020) L'operatore virtuale PosteMobile sta riscontrando diverse difficoltà oggi 28 settembre 2020 perché da alcune ore non funziona come dovrebbe e questo sta causando non pochi grattacapi ai suoi clienti. L'articolo PosteMobile è down in tutta Italia e fioccano le segnalazioni: ecco la situazione attuale proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 28 settembre 2020) L'operatore virtualesta riscontrando diverse difficoltà oggi 28 settembre 2020 perché da alcune ore non funziona come dovrebbe e questo sta causando non pochi grattacapi ai suoi clienti. L'articoloinlelaproviene da TuttoAndroid.

niconico_noo : RT @androidworldit: Problemi in tutta Italia ?? - Laufeyson____ : RT @androidworldit: Problemi in tutta Italia ?? - androidworldit : Problemi in tutta Italia ?? - Mariland1 : #Postemobile è down. Solo a me? - niconico_noo : RT @polizia2013: #PosteMobile #down segnalate interruzione del servizio in tutta Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : PosteMobile down Assai diffusi i problemi PosteMobile il 28 settembre sulla rete OptiMagazine PosteMobile è down in tutta Italia e fioccano le segnalazioni: ecco la situazione attuale

L'operatore virtuale PosteMobile sta riscontrando diverse difficoltà oggi 28 settembre 2020 perché da alcune ore non funziona come dovrebbe e questo sta causando non pochi grattacapi ai suoi clienti.

Problemi diffusi a PosteMobile: migliaia di segnalazioni di down nell’ultima ora

PosteMobile down: molti utenti si stanno lamentando negli ultimi minuti di problemi di varia natura con l'operatore di Poste Italiane. Basta dare un'occhia ...

L'operatore virtuale PosteMobile sta riscontrando diverse difficoltà oggi 28 settembre 2020 perché da alcune ore non funziona come dovrebbe e questo sta causando non pochi grattacapi ai suoi clienti.PosteMobile down: molti utenti si stanno lamentando negli ultimi minuti di problemi di varia natura con l'operatore di Poste Italiane. Basta dare un'occhia ...