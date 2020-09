PosteMobile down, problemi in tutta Italia: non funzionano telefonate, internet e WhatsApp (Di lunedì 28 settembre 2020) Niente PosteMobile per milioni di Italiani. Il servizio PosteMobile di Poste Italiane non funziona in tutta Italia dalle 11 circa di lunedì 28 settembre. Chi usa come operatore telefonico Poste Italiane sta segnalando problemi sulla linea telefonica e sulla trasmissione dati internet. Tutto è iniziato attorno alle 11 a quanto si vede sul sito downdetector, portale che registra rallentamenti e malfunzionamenti di siti web e servizi, che in pochi minuti aveva già raccolto migliaia di segnalazioni. Gli utenti lamentano soprattutto l’assenza di linea telefonica, e quindi l’impossibilità di effettuare e ricevere chiamate o messaggi. Fuori uso anche internet. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) Nienteper milioni dini. Il serviziodi Postene non funziona indalle 11 circa di lunedì 28 settembre. Chi usa come operatore telefonico Postene sta segnalandosulla linea telefonica e sulla trasmissione dati. Tutto è iniziato attorno alle 11 a quanto si vede sul sitodetector, portale che registra rallentamenti e malfunzionamenti di siti web e servizi, che in pochi minuti aveva già raccolto migliaia di segnalazioni. Gli utenti lamentano soprattutto l’assenza di linea telefonica, e quindi l’impossibilità di effettuare e ricevere chiamate o messaggi. Fuori uso anche. ...

SkyTG24 : PosteMobile down, problemi alla rete in tutta Italia e migliaia di segnalazioni - Gatta_Sa : @Aquilonisenzac1 Sono nera. Perché sono in casa e ho WiFi, altrimenti isolamento totale #postemobile #down - Ilaria1605 : RT @JacopoVisani: @PosteMobile down da ore, un numero enorme di persone impossibilitate a comunicare e a lavorare e nemmeno una comunicazio… - lualt1973 : Servizio ancora down. E con telefono ci lavoro @PosteMobile - dariosci1 : postemobile down ... ecco perché mio figlio è irraggiungibile. -