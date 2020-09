Pellizza da Volpedo | “Frank” e i rider | quando un algoritmo ti regola la vita

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 settembre 2020) Molti di noi ricordano con una certa inquietudine quella puntata di Black mirror, “Caduta libera”, in cui tutte la azioni umane sono immediatamente valutate su un social network mondiale. In questo modo ciascuno di noi ha un ranking, cioè un numero di stelline che sarebbe la valutazione a noi assegnata in rete.La società a quel punto è divisa in classi, sulla base del ranking.Chi ha almeno una stella può andare in certi posti, fare dei lavori, viaggiare su alcuni mezzi di trasporto. Chi ha due stelle altri, e così via. Fino al top della società che vive con il ranking a cinque stelle. Nel lusso e nella quiete.In pratica, una nuova società divisa per classi, per stati: in un rinnovamento di clero, nobiltà, borghesia che ci fa tornare in mente il celebre dipinto di Pelizza da. Il quarto ...