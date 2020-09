Ordinanza in Sicilia: mascherine obbligatorie, più controlli e sanzioni (Di lunedì 28 settembre 2020) controlli e sanzioni per strada e all’esterno dei locali. È quanto prevede l’ultima Ordinanza in Sicilia, di Nello Musumeci, sul fronte della movida. Visto che soltanto il governo nazionale potrebbe prevedere una chiusura anticipata per pub e ristoranti, ecco che la stretta sulla movida prevede l’aumento dei controlli delle forze dell’ordine su chi staziona fuori creando assembramenti. Musumeci dunque chiama alla collaborazione i prefetti, per mobilitare le forze di polizia, e i sindaci che dovranno attivare pattuglie dedicate dei vigili urbani. Ordinanza in Sicilia: mascherine obbligatorie, più controlli e sanzioni Uso obbligatorio delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 settembre 2020)per strada e all’esterno dei locali. È quanto prevede l’ultimain, di Nello Musumeci, sul fronte della movida. Visto che soltanto il governo nazionale potrebbe prevedere una chiusura anticipata per pub e ristoranti, ecco che la stretta sulla movida prevede l’aumento deidelle forze dell’ordine su chi staziona fuori creando assembramenti. Musumeci dunque chiama alla collaborazione i prefetti, per mobilitare le forze di polizia, e i sindaci che dovranno attivare pattuglie dedicate dei vigili urbani.in, piùUso obbligatorio delle ...

