Migranti | Deidda Fdi | ‘Viminale chiarisca stop a redistribuzione ‘Alan Kurdi”

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno per capire come mai il gruppo di 125 Migranti presenti sulla Ong 'Alan Kurdi', di cui 10 positivi al Covid -che ricordiamo essere stata respinta dalle autorità francesi per poi attraccare al porto di Olbia- non sono stati ricollocati in altri Paesi europei come da accordi ma, ancora oggi, risultano distribuiti sul territorio sardo". Lo afferma Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia."E inoltre, ci chiediamo -aggiunge- chi tra la Regione Sardegna e il sistema sanitario italiano dovrà accollarsi le spese per i controlli sanitari dovuti e se l'imbarcazione in questione presenta tutte le prescrizioni tecniche e sanitarie per intraprendere simili tratte. Il governo ci dia immediatamente ...

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno per capire come mai il gruppo di 125 migranti presenti sulla Ong ‘Alan Kurdi', di cui 10 positivi al Covid -che ri ...

Sbarco Alan Kurdi in Sardegna, Fratelli d’Italia: “Isola non diventi nuova meta Ong”

“Non vogliamo diventare la nuova meta delle Ong, dopo che la Sicilia si è giustamente ribellata”. Così in una nota il deputato sardo di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda e i consiglieri regionali Fra ...

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno per capire come mai il gruppo di 125 migranti presenti sulla Ong 'Alan Kurdi', di cui 10 positivi al Covid -che ri ..."Non vogliamo diventare la nuova meta delle Ong, dopo che la Sicilia si è giustamente ribellata". Così in una nota il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda e i consiglieri regionali Fra ...