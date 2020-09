Mancini | “È il momento di far tornare la gente allo stadio”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 settembre 2020) Roberto, commissario tecnico della Nazionale, è intervenuto così al premio Manlio Scopigno, tenutosi ad Amatrice. Spero di vedere piùstadio, sono passati tanti mesi ed è giunto ildi fare questo passo in avanti, con la solita attenzione. Almeno si aiutano i club con gli incassi. In uno stadio come l’Olimpico può entrare molta. L’Italia ha sempre avuto ottimi giocatori, ma ci sono momenti in cui le cose non vanno per il verso giusto. Quest’altro anno ci potràutile, avevamo bisogno di inserire diversi giovani che dovevano avere spazio nei club e per fortuna è andata così. Chiellini è esperto ed intelli, è un riferimento per i più ...