"La Pravda in confronto è un giornale equilibrato". Crosetto demolisce Travaglio: "Il Fatto" in ginocchio "a oltranza" da Conte

Guido Crosetto si scaglia contro Il Fatto Quotidiano. Nel mirino del fondatore di Fratelli d'Italia, oggi imprenditore, il quotidiano filo-Conte. "Comunque - esordisce con un cinguettio - la difesa ad oltranza che il Fatto fa su ogni problema sollevato nei confronti di una qualsivoglia scelta del Governo, pone Fede e tutta la galassia informativa ex Berlusconiana sullo stesso piano del New York Times e fa sembrare la Pravda un giornale equilibrato". Anche sul caso Tridico, infatti, il giornale di Marco Travaglio ha tentato in tutti i modi di prendere le difese di grillini e giallorosso, snocciolando gli stipendi di molti numeri uno delle più importanti istituzioni del Paese.

