I 4 segni zodiacali che NON sopportano le persone ironiche

Leggi su virali.video

(Di lunedì 28 settembre 2020) Alcunidello zodiaco sono sempre seri e seriosi, e proprio non riescono a capire le battute degli altri. Sonoche non sanno cosa sia l’ironia. Se sei curioso di capire a chi ci stiamo riferendo, allora devi leggere assolutamente il nostro articolo. Siamo sicuri che riuscirai a scoprire cose molto interessanti. Forse, fra questi ci sei anche tu. Ti sei mai chiesto perché non sorridi mai alle battute dei tuoi amici? credit: pixabay/RyanMcGuire Ariete L’ariete di solito ha un’ironia molto fine, ha paura di andare a fondo nelle cose e non dice mai ciò che pensa, o comunque lo fa molto a fatica. Finisce quindi per sentirsi falso e malizioso e preferisce un senso dell’humour greve che può finire in rissa piuttosto che qualcosa di candido e delicato che farebbe ridere le...