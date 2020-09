Gli italiani vanno via da casa dopo i 30 anni. In Svezia a 17 e mezzo (Di lunedì 28 settembre 2020) A che età gli italiani vanno via da casa? Non prima dei 30. In Svezia il distacco dalla famiglia di origine arriva a 17 anni e mezzo. ROMA – A che età gli italiani vanno via da casa? Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, i giovani non lasciano le proprie famiglie di origine fino a 30 anni. Si tratta di uno dei dati peggiori nell’intera Europa (solo Slovacchia e Croazia dietro il nostro Paese) mentre i più precoci sono gli svedesi con una età media di 17,8 anni. Una differenza importante dovuta principalmente alle politiche di welfare per i nostri giovani e al mercato del lavoro. In Italia la disoccupazione giovanile è molto alta e ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 28 settembre 2020) A che età glivia da? Non prima dei 30. Inil distacco dalla famiglia di origine arriva a 17. ROMA – A che età glivia da? Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, i giovani non lasciano le proprie famiglie di origine fino a 30. Si tratta di uno dei dati peggiori nell’intera Europa (solo Slovacchia e Croazia dietro il nostro Paese) mentre i più precoci sono gli svedesi con una età media di 17,8. Una differenza importante dovuta principalmente alle politiche di welfare per i nostri giovani e al mercato del lavoro. In Italia la disoccupazione giovanile è molto alta e ...

