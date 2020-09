Germania | la corsa dei Verdi non si ferma | conquistano l’ex capitale Bonn e altre due città del Nord Reno-Westfalia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ha un valore simbolico, ma è anche uno storico cambio al potere: dopo 21 anni di Spd e 5 anni di Cdu, l’exfederale dellasarà governata dai. Domenica al ballottaggio Katja Dörner ha conquistato la poltrona di sindaco con il 56 per cento dei voti, battendo lo sfidante cristiano-democratico Ashok-Alexander Sridharan. Il secondo turno delle comunali nelsono state un successo per i, non solo a: il partito ecologista governerà anche ad Aquisgrana e nella città industriale di Wuppertal. Già al primo turno l’analisi dei voti complessivi nel Land più popoloso dellaraccontava della crescita dei ...