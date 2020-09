Freno d'emergenza per lo stato di diritto: la via soft di Berlino per sbloccare il Recovery Fund (Di lunedì 28 settembre 2020) Un rapporto diretto tra violazioni dello stato di diritto e la spesa dei fondi europei. E un Freno d’emergenza, come quello introdotto sul Recovery Fund, che consentirà al Paese accusato di mancato rispetto degli standard democratici di ritardare l’applicazione delle sanzioni. E’ il cuore della proposta presentata dalla presidenza di turno tedesca dell’Ue sulla “rule of law” e che ha come taciuti ma evidenti destinatari i due Paesi alla perenne sbarra di Bruxelles: Ungheria e Polonia.Il tema è particolarmente delicato anche per l’Italia perché il mancato accordo sulla regolamentazione dello stato di diritto rischia di avere, a causa di veti e contro veti, effetti a catena sugli altri dossier ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Un rapporto diretto tra violazioni dellodie la spesa dei fondi europei. E und’, come quello introdotto sul, che consentirà al Paese accusato di mancato rispetto degli standard democratici di ritardare l’applicazione delle sanzioni. E’ il cuore della proposta presentata dalla presidenza di turno tedesca dell’Ue sulla “rule of law” e che ha come taciuti ma evidenti destinatari i due Paesi alla perenne sbarra di Bruxelles: Ungheria e Polonia.Il tema è particolarmente delicato anche per l’Italia perché il mancato accordo sulla regolamentazione dellodirischia di avere, a causa di veti e contro veti, effetti a catena sugli altri dossier ...

HuffPostItalia : Freno d'emergenza per lo stato di diritto: la via soft di Berlino per sbloccare il Recovery Fund - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Freno d'emergenza per lo stato di diritto: la via soft di Berlino per sbloccare il Recovery Fund - calvi1956 : RT @HuffPostItalia: Freno d'emergenza per lo stato di diritto: la via soft di Berlino per sbloccare il Recovery Fund - PetrazzuoloF : RT @HuffPostItalia: Freno d'emergenza per lo stato di diritto: la via soft di Berlino per sbloccare il Recovery Fund - HuffPostItalia : Freno d'emergenza per lo stato di diritto: la via soft di Berlino per sbloccare il Recovery Fund -

Ultime Notizie dalla rete : Freno emergenza Milan, l’emergenza non frena i rossoneri: sono 17 risultati utili consecutivi TUTTO mercato WEB Conte: “agricoltura, tra le poche luci che intravediamo tra le ombre”. I 100 anni di Confagricoltura

“Nell’emergenza abbiamo fatto la nostra parte ... per sanare le carenze di fondo che hanno frenato la crescita economica da oltre un decennio”.“Grazie a Confagricoltura ed alla filiera agroalimentare ...

Freno d'emergenza per lo stato di diritto: la via soft di Berlino per sbloccare il Recovery Fund

La bozza per scongiurare veti da Ungheria e Polonia. Per applicare le sanzioni servirà un legame "diretto" tra uso dei fondi Ue e mancato rispetto di standard democratici. La bozza sarà discussa merco ...

“Nell’emergenza abbiamo fatto la nostra parte ... per sanare le carenze di fondo che hanno frenato la crescita economica da oltre un decennio”.“Grazie a Confagricoltura ed alla filiera agroalimentare ...La bozza per scongiurare veti da Ungheria e Polonia. Per applicare le sanzioni servirà un legame "diretto" tra uso dei fondi Ue e mancato rispetto di standard democratici. La bozza sarà discussa merco ...