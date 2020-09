Dadone | PA orientata sempre di più al risultato | presentato il “team dei comportamenti”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Per migliorare la valutazione delle performance della pubblica amministrazione per dare risposte ai cittadini nasce il “team dei comportamenti” presso il dipartimento Funzione pubblica. La squadra ha il compito di interfacciarsi con le amministrazioni per individuare quei fattori che, applicando per la prima volta le scienze comportamentali alla pubblica amministrazione, possono migliorare la motivazione e il senso di appartenenza dei dipendenti pubblici. “Una Pubblica amministrazione inclusiva, che pone al centro il cittadino,alla soddisfazione delle persone e in grado di ascoltare e raccogliere davvero bisogni, esigenze, istanze, spunti – ha sottolineato la ministra Fabiananel videomessaggio di apertura dell’incontro organizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica per discutere ...