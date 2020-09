Compagni di Scuola su RaiGulp, la serie che lanciò Scamarcio, Chiatti e Capotondi in onda 20 anni dopo (Di lunedì 28 settembre 2020) A quasi vent’anni dal suo debutto nel 2001, torna in onda Compagni di Scuola, la fiction Rai che ha lanciato diversi talenti del cinema e della fiction nostrani. La serie racconta le tante storie che si intrecciano tra le mura di un liceo romano durante l’anno scolastico: protagonisti sono gli allievi ma anche i loro professori e le vicende che avvengono tanto tra le mura di Scuola quanto nelle relative famiglie. La trama di Compagni di Scuola scorre tra primi amori, amicizie, paure, problematiche socio-economiche, conflitti generazionali e la vita quotidiana del liceo fatta di prove, compiti e voti nella IV F del Liceo Scientifico Sperimentale “Giacomo Leopardi” di Roma. Il cast di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) A quasi vent’dal suo debutto nel 2001, torna indi, la fiction Rai che ha lanciato diversi talenti del cinema e della fiction nostrani. Laracconta le tante storie che si intrecciano tra le mura di un liceo romano durante l’anno scolastico: protagonisti sono gli allievi ma anche i loro professori e le vicende che avvengono tanto tra le mura diquanto nelle relative famiglie. La trama didiscorre tra primi amori, amicizie, paure, problematiche socio-economiche, conflitti generazionali e la vita quotidiana del liceo fatta di prove, compiti e voti nella IV F del Liceo Scientifico Sperimentale “Giacomo Leopardi” di Roma. Il cast di ...

La Regione Puglia in vista della riapertura delle scuole e delle università ha messo a punto un Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza pe ...

Scuola, vietato scambio penne e altro materiale: alunna resta senza. Mamma denuncia e Miur interpella Cts. Ma presidi si difendono parlando di prudenza.

