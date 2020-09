Chiara Ferragni denunciata dal Codacons per blasfemia

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 settembre 2020)la denuncia pere iltornano a scontrarsi. Questa volta, l’influencer cremonese avrebbe scatenato l’ira dell’associazione dei consumatori dopo la diffusione di un’immagine in cui viene raffigurata come una Madonna (l’immagine era a corredo di un’intervista per Vanity Fair) che, a detta del, “ha generato indignazione e raccapriccio nell’opinione pubblica e sul web”. Per questo motivo, l’associazione dei consumatori ha denunciatopere offesa al sentimento religioso. Come riporta l’Adnkronos, ilha spiegato in una nota: ...