Calciomercato Verona – Le richieste di Juric: Pessina in cima alla lista (Di lunedì 28 settembre 2020) L’Hellas Verona è ancora attiva sul mercato per esaudire le richieste di mister Juric. Il ds Tony D’Amico e la dirigenza hanno ascoltato le ultime richieste dell’allenatore che vorrebbe un giocatore capace di giocare tra le linee e il nome in cima alla lista dei “desideri” è quello di Matteo Pessina. Matteo Pessina, di proprietà dell’Atalanta, è il grande obiettivo dei gialloblu che conoscono molto bene e che vorrebbero riportarlo a Verona. Inoltre Juric ha chiesto anche un attaccante e i nomi sul taccuino del ds D’Amico sono: Antonio Sanabria del Betis Siviglia e Gianluca Scamacca del Sassuolo che sarebbe ad un passo dal Genoa. La ... Leggi su giornal (Di lunedì 28 settembre 2020) L’Hellasè ancora attiva sul mercato per esaudire ledi mister. Il ds Tony D’Amico e la dirigenza hanno ascoltato le ultimedell’allenatore che vorrebbe un giocatore capace di giocare tra le linee e il nome indei “desideri” è quello di Matteo. Matteo, di proprietà dell’Atalanta, è il grande obiettivo dei gialloblu che conoscono molto bene e che vorrebbero riportarlo a. Inoltreha chiesto anche un attaccante e i nomi sul taccuino del ds D’Amico sono: Antonio Sanabria del Betis Siviglia e Gianluca Scamacca del Sassuolo che sarebbe ad un passo dal Genoa. La ...

DiMarzio : Incontro in corso tra #Verona e #Inter: si parla del ritorno in gialloblù di #Salcedo - DiMarzio : Non solo il #Genoa su #Sanabria: il #Verona è pronto a sottoporre un'offerta al Betis - DiMarzio : #Calciomercato #Atalanta, in arrivo #Mojica dal #Girona Tentativo anche per #Lazovic del #Verona - BombeDiVlad : ?? Lavori in corso per il #Verona ?? Tre giocatori nel mirino dell'Hellas ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - sportli26181512 : Pescara, il Verona dà il via libera per un difensore: Il Pescara lavora da diversi giorni per chiudere la...… -