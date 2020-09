Ares Gate, Manuela Arcuri difende Alberto Tarallo dalle accuse lanciate al Grande Fratello Vip 5 (Di lunedì 28 settembre 2020) Manuela Arcuri rompe il silenzio e difende Alberto Tarallo dalle accuse lanciate da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 5. Manuela Arcuri prende posizione sull'Ares Gate e prende le difese Alberto Tarallo rispetto alle accuse lanciate da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra durante il Grande Fratello Vip 5. Mentre Mediaset, dopo la diffida di Alberto Tarallo ha smesso di parlare dell'Ares Gate, Manuela Arcuri nel corso di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020)rompe il silenzio eda Adua Del Vesco e Massimiliano Morra alVip 5.prende posizione sull'e prende le difeserispetto alleda Adua Del Vesco e Massimiliano Morra durante ilVip 5. Mentre Mediaset, dopo la diffida diha smesso di parlare dell'nel corso di ...

trash_italiano : Se l'Ares Gate fosse scoppiato da Maria, a quest'ora Tar4llo sarebbe seduto di fronte a Gemma, muto, piazzato a corteggiarla. #GFVIP - Neyhtiri : #gfvip Ares Gate, Manuela Arcuri rompe il silenzio: «Essere riconoscenti è un dovere». E su Gabriel Garko...… - SilvioCvox1 : RT @J3an_Tonic: In merito all’Ares gate, Manuela Arcuri sta smentendo tutta la storia di Adua e Massimiliano. Sarà forse stata pagata da Ta… - marcoassante199 : RT @J3an_Tonic: In merito all’Ares gate, Manuela Arcuri sta smentendo tutta la storia di Adua e Massimiliano. Sarà forse stata pagata da Ta… - paghema : @1DFivePromises Sono basita, non perchè io manchi di ironia, ma perchè trovo poco da farne qui. Adulti che dovrebbe… -