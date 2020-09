Roma, Nacho del Real alternativa a Smalling. L’agente: “Piace ai giallorossi e al Napoli” (Di domenica 27 settembre 2020) Le difficoltà nel trovare l’accordo con il Manchester United per l’arrivo di Chris Smalling stanno spingendo la Roma a guardarsi intorno alla ricerca di alternative di livello. Fonseca ha chiesto espressamente l’arrivo del centrale inglese, ai margini della rosa dei Red Devils e pronto a tornare nella capitale tanto da rifiutare tutte le altre offerte … L'articolo Roma, Nacho del Real alternativa a Smalling. L’agente: “Piace ai giallorossi e al Napoli” Leggi su dailynews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Le difficoltà nel trovare l’accordo con il Manchester United per l’arrivo di Chrisstanno spingendo laa guardarsi intorno alla ricerca di alternative di livello. Fonseca ha chiesto espressamente l’arrivo del centrale inglese, ai margini della rosa dei Red Devils e pronto a tornare nella capitale tanto da rifiutare tutte le altre offerte … L'articolodel. L’agente: “Piace aie al Napoli”

