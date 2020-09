Roma-Juventus 2-2 | Fonseca | “Occasione sprecata | non sono contento del risultato”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 settembre 2020) “Per laè un’occasione. Abbiamo fatto una buona partita con l’obiettivo di vincere e nonsoddisfatto del risultato. Dzeko è molto sereno, ha lavorato molto per la squadra ed è motivato”. Queste le dichiarazioni di Paulonel post partita di2-2. Una doppietta di Jordan Veretout illude i giallorossi raggiunti nel finale da Cristiano Ronaldo trascinatore di unain dieci uomini per l’espulsione di Rabiot. Nel campionato delle cinque sostituzioni,opta per due soli cambi nei 90’: “La squadra stava bene e ho deciso di non procedere con le sostituzioni. Dzeko, Mkhitaryan e Pedro stavano bene e non c’era bisogno”. Poi sul rapporto ...