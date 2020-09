“Posso baciarti?”. GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli sempre più intimi: cosa è successo nella notte (Di domenica 27 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, la coppia più discussa del Grande Fratello Vip. La nuova edizione del reality show sta regalando grandi emozioni al suo pubblico e le temperature in casa sembrano salire giorno dopo giorno. La conduttrice si è avvicinata a Pretelli in modo del tutto improvviso e i due sembrano essere sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo ha confessato a Matilde Brandi Pretelli in persona. Un avvicinamento alla conduttrice che non poteva che culminare nel desiderio di un bacio. Una richiesta esplicita dunque dopo giorni trascorsi a stuzzicare i reciproci appetiti. Nello specifico Pretelli e la Brandi stavano parlando quando lui ha raccontato cosa era successo con Elisabetta, e i dettagli ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 settembre 2020)Pretelli, la coppia più discussa del Grande Fratello Vip. La nuova edizione del reality show sta regalando grandi emozioni al suo pubblico e le temperature in casa sembrano salire giorno dopo giorno. La conduttrice si è avvicinata a Pretelli in modo del tutto improvviso e i due sembrano esserepiù viciniCasa del Grande Fratello Vip. Lo ha confessato a Matilde Brandi Pretelli in persona. Un avvicinamento alla conduttrice che non poteva che culminare nel desiderio di un bacio. Una richiesta esplicita dunque dopo giorni trascorsi a stuzzicare i reciproci appetiti. Nello specifico Pretelli e la Brandi stavano parlando quando lui ha raccontatoeracon, e i dettagli ...

