'Non ho deciso io gli aumenti Con me,vogliono colpire il governo' (Di domenica 27 settembre 2020) Pasquale Tridico non ci sta. Il presidente dell'Inps si e' difeso dalle critiche per il raddoppio di stipendio affermando che non e' stato coinvolto nella decisione e che comunque non prendera' arretrati. "Tutto l'articolo ruota intorno a due falsi", ha lamentato in una lettera a Repubblica, il giornale che aveva sollevato, "per effetto del decreto interministeriale che stabilisce i compensi del Cda di Inps (e Inail), al sottoscritto Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 27 settembre 2020) Pasquale Tridico non ci sta. Il presidente dell'Inps si e' difeso dalle critiche per il raddoppio di stipendio affermando che non e' stato coinvolto nella decisione e che comunque non prendera' arretrati. "Tutto l'articolo ruota intorno a due falsi", ha lamentato in una lettera a Repubblica, il giornale che aveva sollevato, "per effetto del decreto interministeriale che stabilisce i compensi del Cda di Inps (e Inail), al sottoscritto Segui su affaritaliani.it

EmilioCarelli : ??DA NON PERDERE OGGI! #LuciaAnnunziata su @fattoquotidiano “Nei 5S vedo un processo di crescita a cui loro stessi… - romeoagresti : La #Juventus ha deciso di non aspettare più la fase di stanca #Dzeko-#Milik. Avanti tutta su #Morata, alla ricerca… - davidallegranti : Io voto NO e mi piacerebbe svegliarmi in un paese che ha deciso di non regalare ai populisti la vittoria politica p… - _foolsvgold : RT @benzosdimples: la mia ragazza (innamoratissima di Niall) non mi chiede mai NIENTE, e quindi ho deciso di farlo io: se questo tweet ra… - brichiel : RT @Virus1979C: Inps, Tridico e l'aumento di stipendio: 'Non l'ho deciso io e non prenderò gli arretrati' -