Non c’è pace per Napoli-Genoa, gara a rischio rinvio per pioggia (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il match tra Napoli e Genoa valido per la seconda giornata di Serie A, sarebbe a rischio rinvio a causa dell’allerta meteo arancione sulla città partenopea. Non solo l’allarme Coronavirus per i due calciatori dei grifoni, Perin e Schone, che hanno contratto il virus, ma anche il maltempo potrebbe costituire un problema per il match del San Paolo. Infatti in queste ore si sta abbattendo una forte pioggia sulla Campania e sulla città di Napoli e la Protezione Civile della Regione Campania ha, infatti, innalzato il livello di allerta meteo da giallo ad arancione per il rischio idrogeologico dovuto alle forti piogge e temporali che continueranno a flagellare ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il match travalido per la seconda giornata di Serie A, sarebbe aa causa dell’allerta meteo arancione sulla città partenopea. Non solo l’allarme Coronavirus per i due calciatori dei grifoni, Perin e Schone, che hanno contratto il virus, ma anche il maltempo potrebbe costituire un problema per il match del San Paolo. Infatti in queste ore si sta abbattendo una fortesulla Campania e sulla città die la Protezione Civile della Regione Campania ha, infatti, innalzato il livello di allerta meteo da giallo ad arancione per ilidrogeologico dovuto alle forti piogge e temporali che continueranno a flagellare ...

trash_italiano : Quanto avrei voluto Ilary questa sera: 'senti Gabriè, parlace de st'Ares e famola finita perché qua non ce sto a ca… - AntoVitiello : #Milan, a inizio settimana previsti nuovi contatti con gli agenti di #Hauge, fiducia per la chiusura dell'operazion… - SkySport : FRANCESCO TOTTI compie 44 anni. Auguri! ? «Sono passati tre anni ma è come se non lo fossero. Spesso riguardo quell… - tsvontrier : @alexium_alessio @animaleuropeRMP Sottoscrivo quello che c'è scritto nello screen. Quindi non ti spacci per nessuno… - PlayerManagemen : RT @ChriKouame: Fare gol e perdere. Gioire al momento ma non potere esultare alla fine. Non c’è cosa peggiore. L’obiettivo adesso è questo:… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Saverio Raimondo: «Non c’è Sma che tenga».Videoclip per le famiglie Buone Notizie