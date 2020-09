Napoli Genoa 5-0 LIVE: cinquina di Elmas (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra Napoli e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Genoa si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Genoa 5-0 MOVIOLA 69′ cinquina Napoli – Gli azzurri non si fermano più. Koulibaly lancia sulla fascia Hysaj, l’albanese serve Elmas che con una sterzata in area si libera dell’avversario e col destro segna il 5-0. 66′ Doppia sostituzione Napoli – Escono Lozano e Mertens, entrano Lobotka e Politano. 65′ POKER ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “San Paolo”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi5-0 MOVIOLA 69′– Gli azzurri non si fermano più. Koulibaly lancia sulla fascia Hysaj, l’albanese serveche con una sterzata in area si libera dell’avversario e col destro segna il 5-0. 66′ Doppia sostituzione– Escono Lozano e Mertens, entrano Lobotka e Politano. 65′ POKER ...

