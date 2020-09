Liga 2020/2021: il Barcellona parte con un poker al Villarreal, torna al gol Messi (Di domenica 27 settembre 2020) Il Barcellona strapazza il Villarreal al Camp Nou, netto 4-0 per i blaugrana contro il sottomarino giallo nel posticipo della terza giornata di Liga 2020/2021. La squadra di Koeman, all’esordio in campionato, la sblocca con due gol in pochi minuti di Ansu Fati: il giovanissimo talento dei catalani sguscia continuamente ed è letteralmente imprendibile dalla difesa avversaria, che al 35′ concede anche un calcio di rigore ai padroni di casa. Dal dischetto si presenta Leo Messi e chiude il cerchio: ritorna al gol con la maglia della squadra per la quale ha giocato per tutta la vita e che avrebbe voluto abbandonare in un’estate davvero turbolenta. Il poker arriva al tramonto del primo tempo e si tratta di uno sfortunato autogol di ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Ilstrapazza ilal Camp Nou, netto 4-0 per i blaugrana contro il sottomarino giallo nel posticipo della terza giornata di. La squadra di Koeman, all’esordio in campionato, la sblocca con due gol in pochi minuti di Ansu Fati: il giovanissimo talento dei catalani sguscia continuamente ed è letteralmente imprendibile dalla difesa avversaria, che al 35′ concede anche un calcio di rigore ai padroni di casa. Dal dischetto si presenta Leoe chiude il cerchio: rial gol con la maglia della squadra per la quale ha giocato per tutta la vita e che avrebbe voluto abbandonare in un’estate davvero turbolenta. Ilarriva al tramonto del primo tempo e si tratta di uno sfortunato autogol di ...

