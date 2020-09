Donò un rene per salvare il nipote Oggi Sergio | 60 anni | corre la mezza maratona

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 27 settembre 2020) L’ondata dei ricoveri da coronavirus si stava abbattendo su molti ospedali del Nord Italia ma lui il 4 marzo si è sottoposto a un intervento chirurgico a Verona con cui ha donato il proprioalche ne aveva bisogno.Lotti, 60, residente ad Ardenno in provincia di Sondrio, ora gira l’Italia per sensibilizzare il pubblico nei confronti della donazione di organi da viventi e lo fa partecipando a manifestazioni sportive.Dimostrando che un gesto d’amore come il suo non è stato un limite. Sabato ha corso a Rimini, la città in cui vive il, unapartecipando all’evento ‘Rimini-Verucchio Epica’. ”È stata la prima volta chevo dopo il trapianto. ...