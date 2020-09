Bimba di 14 mesi trasportata in coma in Ospedale: nelle sue urine tracce di marijuana (Di domenica 27 settembre 2020) Una bambina di appena 14 mesi è stata portata al Policlinico San Matteo di Pavia in coma. I medici le hanno effettuato le analisi del caso e le hanno trovato tracce di marijuana nelle urine. La piccola si è fortunatamente ripresa ed è stata trasferita in una struttura protetta per decisione del Tribunale dei Minorenni … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 27 settembre 2020) Una bambina di appena 14è stata portata al Policlinico San Matteo di Pavia in. I medici le hanno effettuato le analisi del caso e le hanno trovatodi. La piccola si è fortunatamente ripresa ed è stata trasferita in una struttura protetta per decisione del Tribunale dei Minorenni … L'articolo NewNotizie.it.

