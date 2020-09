Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 26 SETTEMBREORE 08:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI COL SECONDO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO CHE IN QUESTO INIZIO DI MATTINATA SI MANTIENE FLUIDO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELSULLA A1 FIRENZEDOVE ALL’ALTEZZA DI ORVIETO SONO SEGNALATE CODE IN DIREZIONEA SEGUITO DI UN INCENDIO AD UN VEICOLO IN MOVIMENTO, AL MOMENTO ATTIVO UNO SCAMBIO DI CARREGGIATA E ATTENZIONE SULLATARQUINIA TRA LADISPOLI E CIVITAVECCHIA A CAUSA DEL VENTO SOSTENUTO PASSIAMO AI MEZZI PUBBLICI RAMMENTANDO CHE CONTINUANO GLI INTERVENTI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA C DELLA METRO, ULTIMO TRENO DA SAN GIOVANNI ALLE 21:00 ULTIMO DA PANTANO ALLE 20:30 ATTIVE ...