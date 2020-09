Testo e traduzione di Pa’ Ti e Lonely di Jennifer Lopez feat Maluma | ritmo latino per la colonna sonora di Marry Me

(Di sabato 26 settembre 2020) Pa’ Ti edisono la nuova sfida discografica e cinematografica della ragazza “from the block”. Discografica perché J.Lo non sforna nuovo materiale dal 2014, ovvero dall’album AKA e cinematografica perché i due nuovi singoli faranno parte delladiMe di Kat Coiro che vedremo nelle sale nel 2021. Al suo fianco, anch’egli con un ruolo nel film. J.Lo aveva condiviso un’anteprima degli inediti nel teaser pubblicato la settimana scorsa e nelle ultime ore i due brani sono stati pubblicati insieme al videoclip ufficiale. Il risultato sono quasi 9 minuti di video, con i due brani montati insieme sotto la regia di Jessy ...

