Stadi aperti al 25%: il Cts boccia la proposta (Di sabato 26 settembre 2020) Il Cts boccia, almeno per ora, la proposta delle Regioni di riaprire gli Stadi al 25%. Linea precisa, dunque, quella seguita dal Comitato tecnico scientifico, che dovrà prima considerare gli effetti dell'apertura delle scuole sulla curva epidemica. Fino a metà ottobre, dunque, si rimarrà con la situazione attuale: 1000 spettatori per gli eventi all'aperto e 200 per quelli al chiuso. Situazione troppo critica: il Cts dice no Il Cts boccia, con convinzione, la proposta delle Regioni di riaprire gli Stadi al 25%. Soluzione che sarebbe stata sicuramente gradita alle società di Serie A, vogliose di recuperare, quanto prima, gli introiti derivanti dai biglietti venduti al pubblico. Tuttavia, il Comitato tecnico scientifico ha ribadito la ...

