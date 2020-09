Serie C, Vibonese corsara: 1-0 alla Cavese. Vis Pesaro-Legnago Salus 2-2 (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA - Con tre gare, si apre il campionato di Serie C 2020-2021: nel girone A, il Lecco piega 1-0 la Giana Erminio nel derby lombardo grazie alla rete di Mastroianni nel secondo tempo. La neopromossa ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA - Con tre gare, si apre il campionato diC 2020-2021: nel girone A, il Lecco piega 1-0 la Giana Erminio nel derby lombardo grazierete di Mastroianni nel secondo tempo. La neopromossa ...

BlunoteWeb : #SerieCC: La sVibonese espugna #Cava nell’anticipo - TernanaNews : Serie C - Cavese-Vibonese 0-1: primi tre punti per i calabresi - sportli26181512 : #SerieC, Vibonese corsara: 1-0 alla Cavese. Vis Pesaro-Legnago Salus 2-2: Nella terza partita disputata oggi, il Le… - Mediagol : #SerieC, parte il #gironeC: vittoria esterna per la #Vibonese, i calabresi superano 1-0 la #Cavese - WiAnselmo : #SerieC, parte il girone C: vittoria esterna per la Vibonese, i calabresi superano 1-0 la Cavese -