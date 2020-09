Renato Zero, preoccupa i fan con le sue parole: “Ti saluterò dal cielo: ciao nì” (Di sabato 26 settembre 2020) Renato Zero ha raccontato dei suoi genitori a Verissimo, commuovendo molto il pubblico a casa e preoccupato non poco affermando: “Ti saluterò dal cielo.” <> on May 14, 2011 in Milan, Italy.Torna un nuovo appuntamento con Verissimo, il talk del sabato pomeriggio d Silvia Toffanin con tanti incredibili ospiti, come Renato Zero che ha scelto proprio il salotto di Canale 5 per raccontare i suoi settant’anni. Proprio il cantante sarà protagonista con Zero Il Folle, un’occasione per festeggiare il suo compleanno insieme a tanti amici e a tanta buona musica. Nel talk ci sarà poi Gabriel Garko fresco di coming out, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e ancora Giuliana ... Leggi su chenews (Di sabato 26 settembre 2020)ha raccontato dei suoi genitori a Verissimo, commuovendo molto il pubblico a casa eto non poco affermando: “Ti saluterò dal.” <> on May 14, 2011 in Milan, Italy.Torna un nuovo appuntamento con Verissimo, il talk del sabato pomeriggio d Silvia Toffanin con tanti incredibili ospiti, comeche ha scelto proprio il salotto di Canale 5 per raccontare i suoi settant’anni. Proprio il cantante sarà protagonista conIl Folle, un’occasione per festeggiare il suo compleanno insieme a tanti amici e a tanta buona musica. Nel talk ci sarà poi Gabriel Garko fresco di coming out, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e ancora Giuliana ...

