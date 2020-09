Pradè: «Cessione Chiesa? Ad oggi è della Fiorentina e sta facendo il suo» (Di sabato 26 settembre 2020) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter. Le sue parole. NUOVI ACQUISTI – «Amrabat e Bonaventura? Abbiamo provato a avere un centrocampo diverso, di inserimento, che sia di aiuto alle punte. E’ stato fatto in accordo con l’allenatore, speriamo che il lavoro che abbiamo fatto porti i frutti sperati». Chiesa – «Chiesa più vicino al rinnovo o alla Cessione? E’ della Fiorentina, si sta allenando benissimo, sta facendo il suo e speriamo che sia determinante ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Daniele Pradè, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter Daniele Pradè, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter. Le sue parole. NUOVI ACQUISTI – «Amrabat e Bonaventura? Abbiamo provato a avere un centrocampo diverso, di inserimento, che sia di aiuto alle punte. E’ stato fatto in accordo con l’allenatore, speriamo che il lavoro che abbiamo fatto porti i frutti sperati».– «più vicino al rinnovo o alla? E’, si sta allenando benissimo, stail suo e speriamo che sia determinante ...

