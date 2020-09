Pioli “Crotone da rispettare, sarà una settimana importantissima” (Di sabato 26 settembre 2020) MILANELLO (ITALPRESS) – “C'è un avversario da rispettare, sanno che campionato li aspetta e che dovranno lottare su ogni pallone, quindi dovremo preparare bene la partita di domani”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di campionato contro il Crotone. “Se giocherà Colombo? A differenza dei suoi 18 anni, Lorenzo è maturo e con la testa è dentro il gruppo. Io però sceglierò la formazione migliore”, sottolinea il mister dei lombardi in conferenza stampa. Stroppa affronterà i rossoneri per la prima volta: “E' un allenatore che dà una precisa identità alla squadra, ha cambiato moduli nel tempo e le sue formazioni giocano sempre un bel calcio. Si è dimostrato un tecnico di livello”. “E' vero, ci aspettano ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) MILANELLO (ITALPRESS) – “C'è un avversario da, sanno che campionato li aspetta e che dovranno lottare su ogni pallone, quindi dovremo preparare bene la partita di domani”. Così il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia della sfida di campionato contro il Crotone. “Se giocherà Colombo? A differenza dei suoi 18 anni, Lorenzo è maturo e con la testa è dentro il gruppo. Io però sceglierò la formazione migliore”, sottolinea il mister dei lombardi in conferenza stampa. Stroppa affronterà i rossoneri per la prima volta: “E' un allenatore che dà una precisa identità alla squadra, ha cambiato moduli nel tempo e le sue formazioni giocano sempre un bel calcio. Si è dimostrato un tecnico di livello”. “E' vero, ci aspettano ...

