Pago torna a parlare di Serena Enardu: e torna al suo primo amore (Di sabato 26 settembre 2020) Ha accettato con entusiasmo di partecipare a Tale Quale Show Pago, un’opportunità offertagli da Carlo Conti che lo ha voluto con determinazione. Dopo vari reality dove ha messo in piazza la sua vita privata Pago è tornato al suo primo amore, la musica, e grazie al format di Rai 1 potrà mostrare le sue capacità canore e non solo e anche se dovrà cimentarsi in altri personaggi sarà sul palco solo per la musica. Ovviamente non si può parlare di Pago senza associarlo alla sua ex Serena Enardu, l’ultimo anno è stato per il cantante e l’ex tronista decisamente burrascoso. Dopo il fallimento a Temptation Island dove i due sono usciti separati a causa ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 settembre 2020) Ha accettato con entusiasmo di partecipare a Tale Quale Show, un’opportunità offertagli da Carlo Conti che lo ha voluto con determinazione. Dopo vari reality dove ha messo in piazza la sua vita privatato al suo, la musica, e grazie al format di Rai 1 potrà mostrare le sue capacità canore e non solo e anche se dovrà cimentarsi in altri personaggi sarà sul palco solo per la musica. Ovviamente non si puòdisenza associarlo alla sua ex, l’ultimo anno è stato per il cantante e l’ex tronista decisamente burrascoso. Dopo il fallimento a Temptation Island dove i due sono usciti separati a causa ...

QuotidianPost : Pago torna a parlare di Serena Enardu: e torna al suo primo amore - Freek43186057 : RT @Habus_SL: Perché posso comperare legalmente tutto l'occorente per coltivare la #cannabis, compresi i semi, ma non posso coltivarla? Ovv… - annak65649009 : RT @Habus_SL: Perché posso comperare legalmente tutto l'occorente per coltivare la #cannabis, compresi i semi, ma non posso coltivarla? Ovv… - Alberto61153413 : RT @Habus_SL: Perché posso comperare legalmente tutto l'occorente per coltivare la #cannabis, compresi i semi, ma non posso coltivarla? Ovv… - ganjamanxxx1 : RT @Habus_SL: Perché posso comperare legalmente tutto l'occorente per coltivare la #cannabis, compresi i semi, ma non posso coltivarla? Ovv… -

Ultime Notizie dalla rete : Pago torna Pago, perché non può perdonare Serena Enardu: la frase che non dimenticherà... CheNews.it MotoGP, analisi qualifiche GP Catalogna 2020: Yamaha potenza egemone. Morbidelli e Valentino Rossi perfetti, a differenza di Quartararo

Nella MotoGP le qualifiche del Gran Premio di Catalogna si sono risolte con un dominio della Yamaha, che ha monopolizzato la prima fila. Franco Morbidelli ha ottenuto una pole position da urlo, preced ...

Braglia stimola l’Avellino: “In campo senza presunzione”. Mercato, Silvestri c’è. Rizzo torna a Livorno

di Claudio De Vito. “Bisogna scendere in campo convinti, se pensiamo di essere più bravi le prendiamo”. Il messaggio di Piero Braglia alla vigilia di Avellino-Turris non fa una piega e punta a stimola ...

Nella MotoGP le qualifiche del Gran Premio di Catalogna si sono risolte con un dominio della Yamaha, che ha monopolizzato la prima fila. Franco Morbidelli ha ottenuto una pole position da urlo, preced ...di Claudio De Vito. “Bisogna scendere in campo convinti, se pensiamo di essere più bravi le prendiamo”. Il messaggio di Piero Braglia alla vigilia di Avellino-Turris non fa una piega e punta a stimola ...