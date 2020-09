Omicidio di Lecce, il killer aveva la mappa delle telecamere: ritrovato il foglietto insanguinato (Di sabato 26 settembre 2020) Il killer in fuga dopo l’Omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza nelle strade vicino alla palazzina di via Montello. Ma sapeva che poteva essere inquadrato e riconosciuto. Per questo è riuscito ad evitare di farsi riprendere scappando attraverso un percorso studiato in precedenza. Gli investigatori ne sono certi perché hanno ritrovato un foglietto di carta che aveva disegnato la via di fuga e che era sporco di sangue. L’immagine dell’assassino corrisponde alla descrizione fatta dai testimoni nei giorni scorsi. Così riporta il Corriere della Sera:L’assassino di Eleonora e Daniele sapeva anche delle telecamere per i gatti. Ed è ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) Ilin fuga dopo l’di Eleonora Manta e Daniele De Santis è stato ripreso dalledi videosorveglianza nelle strade vicino alla palazzina di via Montello. Ma sapeva che poteva essere inquadrato e riconosciuto. Per questo è riuscito ad evitare di farsi riprendere scappando attraverso un percorso studiato in precedenza. Gli investigatori ne sono certi perché hannoundi carta chedisegnato la via di fuga e che era sporco di sangue. L’immagine dell’assassino corrisponde alla descrizione fatta dai testimoni nei giorni scorsi. Così riporta il Corriere della Sera:L’assassino di Eleonora e Daniele sapeva ancheper i gatti. Ed è ...

Corriere : Lecce, la foto del killer di Daniele ed Eleonora in fuga: aveva la mappa delle telecam... - MediasetTgcom24 : Omicidio Eleonora e Daniele, killer in tuta da sub aveva mappato le telecamere in strada #lecce… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Eleonora e Daniele, killer in tuta da sub aveva mappato le telecamere in strada #lecce - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Omicidio di Lecce, il killer aveva la mappa delle telecamere: ritrovato il foglietto insanguinato - HuffPostItalia : Omicidio di Lecce, il killer aveva la mappa delle telecamere: ritrovato il foglietto insanguinato -