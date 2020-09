Grande Fratello Vip, Gabriel Garko fa coming out in diretta con Adua Del Vesco: «Era il “segreto di Pulcinella”» (Di sabato 26 settembre 2020) Grande Fratello Vip, Gabriel Garko fa coming out in diretta con Adua Del Vesco: «Era il “segreto di Pulcinella”». L’attore è entrato nella casa annunciando, attraverso un post sui social, che il suo intervento durante la quarta puntata del reality avrebbe finalmente chiarito tutto, e a molti forse avrebbe addirittura infastidito qualcuno. Un momento davvero emozionate durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip. Gabriel Garko è entrato nella casa per parlare a cuore aperto con Adua Del Vesco, sua collega ed ex fidanzata. Il suo è stato un coming out molto delicato e che ha fatto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 26 settembre 2020)Vip,faout inconDel: «Era il “segreto di Pulcinella”». L’attore è entrato nella casa annunciando, attraverso un post sui social, che il suo intervento durante la quarta puntata del reality avrebbe finalmente chiarito tutto, e a molti forse avrebbe addirittura infastidito qualcuno. Un momento davvero emozionate durante la quarta puntata delVip.è entrato nella casa per parlare a cuore aperto conDel, sua collega ed ex fidanzata. Il suo è stato unout molto delicato e che ha fatto ...

