Grande Fratello, il web chiede la squalifica per Gregoraci: "Vergogna" (Di sabato 26 settembre 2020) Grande Fratello, il web chiede la squalifica per Gregoraci: "Vergogna". Stanotte, dopo l'intensa diretta della puntata andata in onda, è scoppiato il putiferio sul web Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini sono finiti nel mirino per quanto accaduto ieri durante la diretta del post Grande Fratello Vip. Durante la puntata, è entrato Gabriel Garko come ospite … L'articolo Grande Fratello, il web chiede la squalifica per Gregoraci: "Vergogna" proviene da YesLife.it.

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - nexoslaika : RT @BlackOutTotale: - Grande Fratello - Grande Fratello Vip - Temptation Island - Uomini e Donne - La Pupa e il Secchione - C’è Posta per T… - sempiAnna : RT @AMenzani: Tommaso #Zorzi accusa Lorella Cuccarini di omofobia poi fa questo siparietto offensivo su Gabriel #Garko. Sono confusa. Chi e… -