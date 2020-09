Genoa, con chi gioca alla terza giornata? Ecco il prossimo avversario (Di sabato 26 settembre 2020) Il Genoa domenica 27 settembre sarà impegnato nella seconda giornata di campionato della serie A 2020/2021 contro il Napoli allo stadio San Paolo di Napoli. La gara si annuncia impegnativa e i tifosi liguri guardano già al prossimo avversario. Chi sarà l’avversario del Genoa nella terza giornata di campionato? Il Genoa affronterà come prossimo avversario, dopo la partita contro il Napoli, il Torino allenata da mister Giampaolo e reduce dalla sconfitta della prima di campionato contro la Fiorentina per 1-0. La partita si giocherà sabato 3 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Ferraris di Genova. Giornal.it. Leggi su giornal (Di sabato 26 settembre 2020) Ildomenica 27 settembre sarà impegnato nella secondadi campionato della serie A 2020/2021 contro il Napoli allo stadio San Paolo di Napoli. La gara si annuncia impegnativa e i tifosi liguri guardano già al. Chi sarà l’delnelladi campionato? Ilaffronterà come, dopo la partita contro il Napoli, il Torino allenata da mister Giampaolo e reduce dsconfitta della prima di campionato contro la Fiorentina per 1-0. La partita si giocherà sabato 3 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Ferraris di Genova. Giornal.it.

