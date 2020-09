Coronavirus in Lombardia, sostanzialmente stabili i contagi (256) anche se scendono i tamponi. Aumentano i ricoveri ordinari (+12), 4 i morti (Di sabato 26 settembre 2020) Il bollettino del 26 settembre scendono leggermente i tamponi e i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia: a fronte di 19.137 test la regione registra 256 nuovi positivi, circa venti in mento rispetto a ieri quando i nuovi positivi erano stati 277 e i tamponi 20.431. Raddoppiano però le morti per Covid: sono 4 oggi. La situazione nelle terapie intensive è stabile (sono 30 i pazienti ricoverati in rianimazione, come ieri), anche se il numero totale dei ricoveri è aumentato rispetto a ieri: +12 portando il totale a 312. Aumentano anche i guariti e i dimessi: +366, in crescita rispetto a ieri (+152). Milano si conferma la provincia con il più alto numero di positivi: +92 di cui +57 in ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) Il bollettino del 26 settembreleggermente ie i nuovi casi diin: a fronte di 19.137 test la regione registra 256 nuovi positivi, circa venti in mento rispetto a ieri quando i nuovi positivi erano stati 277 e i20.431. Raddoppiano però leper Covid: sono 4 oggi. La situazione nelle terapie intensive è stabile (sono 30 i pazienti ricoverati in rianimazione, come ieri),se il numero totale deiè aumentato rispetto a ieri: +12 portando il totale a 312.i guariti e i dimessi: +366, in crescita rispetto a ieri (+152). Milano si conferma la provincia con il più alto numero di positivi: +92 di cui +57 in ...

